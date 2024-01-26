Минный террор Армении собирает новые жертвы в Азербайджане

Новый случай минного террора произошел в Тертерском районе Азербайджана. Пастух Азер Мамедов. Днем ранее в том же районе на мине подорвался 23-летний мужчина.

Сегодня утром в населенном пункте Гейарх Тертерского района на мине подорвался житель Тертера Азер Мамедов повредил ногу, сообщает пресс-служба генеральной прокуратуры Азербайджана.

Информация о взрыве мины в районную прокуратуру поступила в 11 часов по местному времени. В результате минного террора 58-летний Мамедов получил ранение левой ноги.

Отмечается, что по данному факту проводится расследование. Работники надзорного ведомства проводят осмотр места происшествия, а также другие следственные мероприятия.

Днем ранее возле села Гызылоба Тертерского района на мине подорвался 23-летний пастух Гасанли Алиев. Ему удалось вызвать полицейских, которые доставили пострадавшего в клинику. Алиеву ампутировали ногу.