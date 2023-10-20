Минкульт России поможет Ингушетии в строительстве объектов культуры

Опубликовано: 20:38, 20 окт 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

В Ингушетии сложилась плачевная ситуация с рядом крупных культурных учреждений – из-за отсутствия собственных зданий их руководство вынуждено арендовать площади, а здания, которые есть в их распоряжении, требуют ремонта.

У многих крупных учреждений культуры Ингушетии нет собственных помещений, сложившаяся ситуация вызывает обоснованную тревогу и требует срочного решения, написал в своем Telegram-канале глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов.

"У нас русский драматический театр, госфилармония не имеют собственных зданий и вынуждены арендовать помещения. Наш краеведческий музей располагается в старом небольшом здании, где отсутствуют соответствующие нормам условия хранения исторических экспонатов и артефактов. Также в строительстве нового здания нуждается и национальная библиотека"

- Махмуд-Али Калиматов

В ходе рабочей встречи с министром культуры РФ Ольгой Любимовой глава Ингушетии попросил ее помочь в решении этих проблем, передает "Интерфакс".

Министр проявила большую заинтересованность в этом вопросе. Как следствие - министерством культуры России было поддержано строительство здания госфилармонии с завершением в 2026 году. На эти цели из федерального бюджета будет выделено 1,73 млрд рублей. Здание начнут строить после проведения конкурсных процедур.

Также по линии регионального Минкульта планируется строительство государственного колледжа искусств в Назрани, русского музыкально-драматического театра, музея краеведения, национальной библиотеки, а также республиканского театрально-культурного комплекса в Магасе.