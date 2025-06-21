Министры обороны Турции и Ирана обсудили двухсторонние связи

Главы оборонных ведомств Турции и Ирана Яшар Гюлер и Азиз Насирзаде сегодня провели телефонную беседу, темой которой стали региональная безопасность и оборона, а также двухсторонние связи в сфере обороны.

Министр национальной обороны Турции Яшар Гюлер сегодня созвонился с иранским коллегой Азизом Насирзаде, сообщили в Минобороны Турции.

Стороны провели обстоятельный обмен мнениями по актуальным вопросам региональной обороны и безопасности, говорится в сообщении, передает АЗЕРТАДЖ.

Особое внимание в ходе беседы главы оборонных ведомств двух стран уделили взаимодействию и двусторонним связям в оборонной сфере, отметили в министерстве.

Напомним, ранее мы писали: президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Турция не одобряет атаки на Иран и рассматривает их как не только как нападки на суверенитет Ирана, но и на безопасность всего региона, независимо от того, от кого они исходят. Президент страны отметил, что Турция прилагает активные усилия для того, чтобы израильские удары и атаки сторонников Тель-Авива не превратились в катастрофу.