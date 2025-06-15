Турция осудила атаки на Иран

Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Турция не одобряет атаки на Иран. В ночь на 22 июня США совершили удары по ядерным объектам в Иране.

Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган сообщил, что Анкара не одобряет удары по Ирану, независимо от того, "от кого они исходят".

"Мы не одобряем атаки на суверенитет Ирана и безопасность нашего региона, независимо от того, от кого они исходят, и мы четко выражаем свою реакцию"

- Реджеп Тайип Эрдоган

Президент страны заявил, что Турция прилагает активные усилия для того, чтобы израильские удары и атаки сторонников Тель-Авива не превратились в катастрофу.

Напомним, США в ночь на 22 июня атаковали по ядерным объектам в Иране.