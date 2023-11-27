Вестник Кавказа

Министр обороны Азербайджана совершает официальный визит в Турцию

Министерство обороны Азербайджана
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Сегодня с официальным визитом в Турцию вылетела делегация министерства обороны Азербайджана, которую возглавляет глава ведомства генерал-полковник Закир Гасанов. Делегация посетит воинские части и предприятия оборонпрома страны.

Сегодня с официальным визитом в Турецкую Республику отправилась делегация во главе с министром обороны Азербайджанской Республики генерал-полковником Закиром Гасановым, сообщает Минобороны Азербайджана.

"В рамках визита запланированы встречи министра обороны в братской стране, а также посещение ряда военных объектов и предприятий Турции"

- Минобороны Азербайджана

Ранее "Вестник Кавказа" сообщал, что в середине января в Баку побывала с визитом делегация Минобороны Турции, возглавляемой заместителем министра Джелалом Сами Тюфекчи. Также в нее входили руководители компаний оборонной промышленности Турции. В ходе переговоров министр обороны Азербайджана Закир Гасанов обсудил с членами турецкой делегации совместные проекты в области военного обеспечения, а также дальнейшее расширение двустороннего сотрудничества в военной, военно-технической и других областях, а также вопросы региональной безопасности.

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