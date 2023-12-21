Баку и Анкара обсудили военное сотрудничество

Представители Минобороны Азербайджана и Турции обсудили вопросы военного взаимодействия. Стороны также поговорили о вопросах безопасности в регионе.
В Баку прошла встреча главы Минобороны Азербайджана и турецкой делегации, возглавляемой замглавы Минобороны. Об этом сказано на сайте азербайджанского ведомства.
В ходе переговоров Закира Гасанов и Джелал Сами Тюфекчи поговорили о вопросах военного сотрудничества.
"На встрече, в которой также принимали участие руководители компаний оборонной промышленности Турции, отмечена значимость совместных проектов в области военного обеспечения. Было обсуждено дальнейшее расширение двустороннего сотрудничества в военной, военно-технической и других областях, а также вопросы региональной безопасности"
– Минобороны АР
Гасанов подчеркнул, что взаимодействие Баку и Анкары неуклонно развивается не только в военной сфере, но и в других областях.
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