Министериал СНГ пройдет в Москве

Главы МИД стран СНГ состоится 7 октября в Москве. Министры подведут предварительные итоги 2024 года. Планируется обсудить подготовку к 80-летию ВОВ.

В Москву приедут министры иностранных дел стран-членов СНГ для участия в саммите, который пройдет 7 октября, сообщила пресс-секретарь МИД РФ Мария Захарова.

Она отметила, что руководители ведомств подведут предварительные итоги работы в рамках председательства России в организации в этом году.

Помимо этого, министры поговорят о перспективах сотрудничества в рамках Содружества, об углублениях экономической интеграции и противодействии вызовам.

Дипломат добавила, что особое внимание главы министерств уделят вопросам, которые будут связаны с подготовкой и празднованием 80-летия Победы в ВОВ.