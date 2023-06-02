Мининформ Крыма временно возглавил Сергей Двуреченский

Опубликовано: 17:20, 2 июн 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

У министерства информации Крыма появился временный руководитель – им назначен Сергей Двуреченский, ранее занимавший пост первого заместителя министра.

Сергей Двуреченский стал врио главы Мининформа Крыма - указ о его назначении сегодня подписал глава региона Сергей Аксенов.

"Возложить временно исполнение обязанностей министра внутренней политики, информации и связи Республики Крым на Двуреченского Сергея Александровича", - говорится в документе, передает "АиФ-Крым".

Ранее Двуреченский занимал должность первого заместителя министра. С января 2020 года по апрель 2021 года он заведовал отделом обеспечения деятельности управления правовой и организационно-кадровой работы Комитета по противодействию коррупции Крыма.