РУС ENG
Карабахское возрождение Северный кавказ Кавказская геополитика
Новости Анализ Видео

Мининформ Крыма временно возглавил Сергей Двуреченский

Мининформ Крыма временно возглавил Сергей Двуреченский
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
У министерства информации Крыма появился временный руководитель – им назначен Сергей Двуреченский, ранее занимавший пост первого заместителя министра.

Сергей Двуреченский стал врио главы Мининформа Крыма - указ о его назначении сегодня подписал глава региона Сергей Аксенов.

"Возложить временно исполнение обязанностей министра внутренней политики, информации и связи Республики Крым на Двуреченского Сергея Александровича", - говорится в документе, передает "АиФ-Крым".

Ранее Двуреченский занимал должность первого заместителя министра. С января 2020 года по апрель 2021 года он заведовал отделом обеспечения деятельности управления правовой и организационно-кадровой работы Комитета по противодействию коррупции Крыма.

Попасть в Крым автолюбителям станет проще

Попасть в Крым автолюбителям станет проще

Читайте также
Читайте нас в Дзен Новости Google News
760 просмотров
Поделиться:
Распечатать:
Подписывайтесь на наш Телеграм канал

РЕКЛАМА

ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Лента новостей

Все новости

Видео

English version