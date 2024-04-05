Микроавтобус разбился о грузовик в Сулейман-Стальском районе, погибли трое

Авария в дагестанском поселке унесла жизни троих человек: в Касумкенте (Сулейман-стальский район) по неопубликованным причинам ударились друг в друга микроавтобус, грузовая машина и легковой автомобиль.

Как рассказали сегодня в МВД Дагестана, в Сулейман-Стальской районе 2,5 часа назад произошла тяжелая дорожная авария: столкнулись пассажирская "Газель", грузовик и легковушка "Хёнде".

Из-за травм, несовместимых с жизнью, на месте скончались три участника аварии, пишет РИА Новости.

В дагестанской прокуратуре уточнили, что авария имела место в селении Касумкент. Точные обстоятельства произошедшего пока не опубликованы, в том числе сведения, кто послужил виновником аварии, и чьи пассажиры или водители погибли.

В прокуратуре добавили, что следствие определит степень выполнения ПДД всеми участниками инцидента.