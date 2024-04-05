Автобус с пассажирами вспыхнул в Дагестане

Автобус Дербент – Москва загорелся в Дагестане. Для дальнейшего следования пассажиров к месту прибыл другой автобус. Водитель получил ожоги.

Пресс-служба МЧС России по Дагестану сообщила о загоревшемся на территории республики автобусе, который следовал из Дербента в Москву.

В транспорте находилось 22 пассажира, никто из них не пострадал. Ожоги конечностей получил только водитель автобуса.

Инцидент произошел на федеральной трассе Р-217 в районе населенного пункта Агачаул. Пассажиров забрал другой автобус, прибывший для дальнейшего следования.