Вестник Кавказа

Автобус с пассажирами вспыхнул в Дагестане

Автобус с пассажирами вспыхнул в Дагестане
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Автобус Дербент – Москва загорелся в Дагестане. Для дальнейшего следования пассажиров к месту прибыл другой автобус. Водитель получил ожоги.

Пресс-служба МЧС России по Дагестану сообщила о загоревшемся на территории республики автобусе, который следовал из Дербента в Москву.

В транспорте находилось 22 пассажира, никто из них не пострадал. Ожоги конечностей получил только водитель автобуса.

Инцидент произошел на федеральной трассе Р-217 в районе населенного пункта Агачаул. Пассажиров забрал другой автобус, прибывший для дальнейшего следования.

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