Грузия считает несправедливыми и ложными обвинения европейских политиков в нарушении демократических стандартов, но не будет сворачивать контакты с ЕС – с таким заявлением выступил грузинский президент Михаил Кавелашвили.

Грузинский президент Михаил Кавелашвили подверг критике совместное заявление руководителей Германии, Польши и Франции, где действия грузинского государства, включая принятие законов об иноагентах и защите семейных ценностей и победу "Грузинской мечты" на парламентских выборах, трактуются как нарушение демократических стандартов Запада.

Кавелашвили подчеркнул, что Фридрих Мерц, Дональд Туск и Эммануэль Макрон, как и многие другие европейские политики, применяют к Грузии двойные стандарты, отказываясь признавать демократией как волеизъявление грузинского народа на парламентских выборах, так и принятие легальными властями законов, соответствующих интересам республики.

В то же время он отметил, что Грузия не планирует прекращать политико-дипломатические контакты со странами Запада, в том числе с теми, которые пытаются вмешаться в грузинские дела.

"Неприемлемы двойные стандарты и их подходы. Страны, совершающие эти действия, безусловно, являются странами, с которыми нужно считаться. Мы считаем их партнерами, они являются членами Евросоюза. Наше желание и заявленная воля – стать членом этой организации"

– Михаил Кавелашвили

Завершая выступление, президент Грузии пообещал гражданам, что в выстраивании отношений с Евросоюзом Тбилиси всегда будет ориентироваться на национальные потребности республики, а не на требования западных партнеров.