Мигрантов за взятки регистрировала женщина-полицейский в КЧР

Жительница Карачаево-Черкесия, служащая в полиции, подозревается в коррупционных преступлениях, связанных с мигрантами. В отношении нее возбуждено уголовное дело, запущена служебная проверка.

Сотрудница полиции стала фигурантом уголовного дела в Черкесске – ее подозревают во взятках, которые она брала у мигрантов из Узбекистана, сообщает СУ СКР по КЧР.

Подозреваемая возглавляет отдел по вопросам миграции городского управления МВД. Дело в отношении нее открыто по двум статьям Уголовного кодекса – о мелком взяточничестве и получении взятки.

"По данным следствия, в период времени с декабря 2023 года по апрель 2024 года подозреваемая за денежное вознаграждение осуществляла незаконные действия, выразившиеся в регистрации граждан Республики Узбекистан при присутствии принимающей стороны и общем покровительстве им"

– управление

В республиканском МВД заявили, что женщина подвергнется служебной проверке. Если ее вина подтвердится, то ей будет назначено наказание по закону, ее руководство понесет строгую дисциплинарную ответственность.