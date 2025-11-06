Вестник Кавказа

МИД Турции опубликовал поздравление с Днем Победы Азербайджана

МИД Турции опубликовал поздравление с Днем Победы Азербайджана
© Фото: соцсети МИД Турции
День Победы Азербайджана отмечается сегодня - пять лет назад завершилась Карабахская война. МИД Турции опубликовал поздравил по случаю праздника.

Министерство иностранных дел Турции поздравило Азербайджан с Днем Победы, который отмечается 8 ноября.

Турецкий МИД разместил публикацию с поздравлением и открыткой на официальной странице ведомства в соцсети.

"Поздравляем с пятой годовщиной Победы, одержанной азербайджанским народом, проявившим упорство и героизм на этом пути, с уважением чтим память всех героев, отдавших свои жизни за Родину"

– МИД Турции

Сегодня в Баку пройдет парад по случаю Дня победы в Отечественной войне Азербайджана.

