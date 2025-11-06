МИД Турции опубликовал поздравление с Днем Победы Азербайджана

День Победы Азербайджана отмечается сегодня - пять лет назад завершилась Карабахская война. МИД Турции опубликовал поздравил по случаю праздника.
Министерство иностранных дел Турции поздравило Азербайджан с Днем Победы, который отмечается 8 ноября.
Турецкий МИД разместил публикацию с поздравлением и открыткой на официальной странице ведомства в соцсети.
"Поздравляем с пятой годовщиной Победы, одержанной азербайджанским народом, проявившим упорство и героизм на этом пути, с уважением чтим память всех героев, отдавших свои жизни за Родину"
– МИД Турции
Сегодня в Баку пройдет парад по случаю Дня победы в Отечественной войне Азербайджана.