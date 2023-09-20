МИД РФ: ЕС признал неготовность выполнять зерновую сделку

Опубликовано: 16:55, 20 сен 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Последнее заявление Жозепа Борреля – не что иное, как признание в том, что Евросоюз не способен обеспечить российские условия для возобновления зерновой сделки, заявил сегодня заместитель главы МИД РФ Александр Грушко.

То, что глава европейской дипломатии Жозеп Борель во всеуслышание заявил об отсутствии возможности возобновить зерновую сделку говорит о том, что Евросоюз не готов выполнять обязательства, зафиксированные в части меморандума РФ-ООН, заявил замглавы МИД РФ Александр Грушко.

"Это фактически признание того, что Евросоюз не готов и не будет выполнять те обязательства, которые были зафиксированы в так называемой российской части меморандума, который был подписан нами вместе с ООН"

- Александр Грушко

Тем не менее, России и Турции удается благополучно решать технические вопросы поставки 1 млн т зерна, отметил дипломат.

"Необходимые контакты осуществляются, и когда все ингредиенты сложатся, то об этом будет объявлено. Как скоро это будет, я сказать не могу, но политическая целесообразность этого проекта всем очевидна"

- Александр Грушко

Напомним, как ранее сообщал "Вестник Кавказа", переговоры о возрождении зерновой инициативы были ключевым вопросом переговоров президентов России и Турции 4 сентября. Несмотря на то, что конкретных решений стороны не достигли, турецкий лидер заявил о понимании сути требований Москвы, поддержав тезисы своего российского коллеги в части того, что страны Запада должны снять санкции с российского продовольствия.