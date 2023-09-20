МИД РФ: ЕС признал неготовность выполнять зерновую сделку

То, что глава европейской дипломатии Жозеп Борель во всеуслышание заявил об отсутствии возможности возобновить зерновую сделку говорит о том, что Евросоюз не готов выполнять обязательства, зафиксированные в части меморандума РФ-ООН, заявил замглавы МИД РФ Александр Грушко.
"Это фактически признание того, что Евросоюз не готов и не будет выполнять те обязательства, которые были зафиксированы в так называемой российской части меморандума, который был подписан нами вместе с ООН"
- Александр Грушко
Тем не менее, России и Турции удается благополучно решать технические вопросы поставки 1 млн т зерна, отметил дипломат.
"Необходимые контакты осуществляются, и когда все ингредиенты сложатся, то об этом будет объявлено. Как скоро это будет, я сказать не могу, но политическая целесообразность этого проекта всем очевидна"
- Александр Грушко
Напомним, как ранее сообщал "Вестник Кавказа", переговоры о возрождении зерновой инициативы были ключевым вопросом переговоров президентов России и Турции 4 сентября. Несмотря на то, что конкретных решений стороны не достигли, турецкий лидер заявил о понимании сути требований Москвы, поддержав тезисы своего российского коллеги в части того, что страны Запада должны снять санкции с российского продовольствия.