МИД РФ: Армении невыгоден отказ от членства в ЕАЭС

Армения не откажется от членства в Евразийском экономическом союзе, поскольку это невыгодно для страны и противоречит ее интересам – только в минувшем 2023 году ее товарооборот со странами ЕАЭС вырос на 39%.

Армения вряд ли откажется от членства в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС) - это ей невыгодно и идет вразрез с ее интересами, заявил заместитель главы МИД России Александр Панкин.

Сотрудничество в рамках ЕАЭС приносит Армении ощутимые дивиденды, страна за последние несколько лет стала лидером в рамках союза по таким показателям, как рост ВВП, инвестиции в основной капитал, объем выполненных строительных работ и по ряду других параметров, отметид дипломат, передает РИА Новости.

"Все это во многом стало возможным благодаря единому рынку в рамках союза, свободе перемещения трудовых ресурсов, простоте процедуры открытия предприятий, льготным условиям поставок энергоносителей и так далее. Таким образом, с экономической точки зрения, Еревану членство в союзе, безусловно, выгодно, и отказ от него, на наш взгляд, противоречил бы интересам страны"

- Александр Панкин

Дипломат добавил, что приоритеты Армении, озвученные премьером страны, созвучны российским подходам в области интеграционного строительства.

С 1 января председательство в ЕАЭС перешло от России к Армении, и, как заверил премьер-министр Армении Никол Пашинян, республика продолжает развивать взаимодействие в рамках экономического сотрудничества именно в этом контексте, "стремясь пресекать всяческие попытки политизации евразийской интеграции".

Напомним, в 2023 году товарооборот Армении со странами ЕАЭС по сравнению с предыдущим годом вырос на 39% - до $7,8 млрд.