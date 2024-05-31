МИД РФ: Армения снизила контакты с Россией

В последние полгода заметно снижение заинтересованности Еревана в контактах с Москвой. Армения избегает встреч как по линии МИД, так и по линии Минобороны, рассказал Галузин.

Руководство Армении сокращает контакты с Россией по различным направлениям, рассказал замглавы МИД РФ Михаил Галузин.

"С ноября 2023 года не было встреч министров иностранных дел. Партнеры не проявили заинтересованности к нашему предложению разработать и заключить очередной план межмидовских консультаций. Не по нашей вине заметно снизилась динамика контактов по линии оборонных ведомств. Просело и военно-техническое сотрудничество»

– Галузин

Замминистра считает, что причина отстранения Еревана от Москвы кроется в давлении Запада. При этом в МИД РФ надеются, что армянская сторона, в соответствии с собственными заявлениями, будет работать над проблемными моментами.

"Тем не менее рассчитываем, что публично озвученный настрой армянских властей работать над устранением проблемных моментов и раздражителей приобретет практическое воплощение. Мы к этому готовы"

– Галузин

Взаимодействие Москвы и Еревана продолжается, отметил замглавы внешнеполитического ведомства. Премьеры двух стран встречались в феврале 2024 года, Владимир Путин и Никол Пашинян 8 мая пообщались на полях Высшего евразийского экономического совета в российской столице. Несмотря на снижение политических контактов, продолжаются торгово-экономические отношения и взаимодействия в области культуры, добавил он в беседе с ТАСС.

Почему Ереван игнорирует российских дипломатов?

Профессор кафедры международной безопасности факультета мировой политики МГУ имени М. В. Ломоносова, доктор политических наук Алексей Фененко в беседе с корреспондентом "Вестника Кавказа" объяснил бойкот связей не только с Минобороны, но и с МИД России тем, что Ереван готовится к полноценному выходу из ОДКБ и не желает обсуждать это с представителями внешнеполитических структур РФ.

"Армения готовится выходу из ОДКБ, и отказ от контактов не только с нашими военными, но и с дипломатами является частью этой подготовки. Здесь делается ставка на провокацию: в Ереване хотели бы, чтобы российские власти в какой-то момент возмутились и заявили: "Раз Армения разрывает с нами связи, то Армения нам более не союзник и более не входит в ОДКБ"", - пояснил он.

"Именно это властям Армении и нужно, поскольку тогда она сможет спокойно ответить: "Если нам не рады, то мы выходим из ОДКБ – и виновата в этом Россия". То есть Армения хочет довести до ситуации неизбежности своего выхода из ОДКБ и свертывания всего военного сотрудничества с Россией так, чтобы инициатива исходила не от Еревана, а от Москвы", - обратил внимание Алексей Фененко.

Политолог подчеркнул, что увлеченность Западом армянских политических элит достигла такого уровня, что они готовы ради геополитического "переезда" в евроатлантические структуры разорвать даже те связи с Россией, которые приносят Армении прямую выгоду. "Трудно сказать, в каких сферах правительство Никола Пашиняна не готово отказаться от контактов с РФ. Армения сейчас настолько надеется на благожелательность Запада, что, боюсь, может пойти вплоть до полного разрыва и дипломатических, и экономических отношений", - сообщил он.

"Конечно, это произойдет не завтра. Но в перспективе нескольких лет разрыв весьма вероятен, поскольку именно к нему устремлен нынешний внешнеполитический курс властей Армении. Для России экономические связи с Арменией будут небольшой потерей, в то время как у самой республики появятся значительные проблемы. Поэтому разрыв будет производиться постепенно: Армению, в частности, на сегодняшний день очень волнует пребывание ее рабочей силы в России", - заключил Алексей Фененко.