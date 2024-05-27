Бойкот Арменией ОДКБ продолжается

Министр обороны Армении Сурен Папикян нашел время на полет в Брюссель, но не явился на саммит ОДКБ в Алматы.

31 мая в Алматы стартовало заседание Организации договора о коллективной безопасности. Как сообщил представитель секретариата военного блока Юрий Шувалов, на заседании Совета министров обороны Армения участия принимать не будет. При этом Ереван не против принятия решений в ограниченном формате.

Место проведения заседания связано с председательством Казахстана в ОДКБ. Участники обсуждали вызовы и угрозы военной безопасности в регионах стран, входящих в блок, а также проблемы военной составляющей организации.

Отказ армянской стороны от участия во встречах ОДКБ уже стал привычной практикой. 23 ноября прошлого года премьер-министр Армении Никол Пашинян отказался прибыть на саммит организации. Еще раньше, в мае 2023 года Пашинян допустил выход республики из ОДКБ. Такую перспективу он обозначил в связи с тем, что военный блок не реагирует на просьбы Еревана прислать мониторинговую группу в республику. Пашинян тогда дал понять, что ОДКБ "уходит из Армении".

В феврале 2024 года в интервью французским СМИ армянский премьер объявил о "заморозке" участия республики в ОДКБ. Он раскритиковал организацию за то, что она не выполняла договор о коллективной безопасности в отношении Армении в 2021-2022 годах. Тогда же Пашинян обвинил Россию в открытых призывах к армянскому населению свергнуть власть в Ереване.

Наряду с этим Пашинян уже предпринял практические шаги по снижению военного присутствия России в Армении. Он дал распоряжение об эвакуации российских пограничников из аэропорта "Звартноц" в Ереване, а также с участков армяно-азербайджанской границы. Более того, в этом месяце секретарь Совбеза Армении Армен Григорян раскрыл любопытные подробности переговоров между Пашиняном и российским президентом Владимиром Путиным, проходивших во время майских встреч лидеров СНГ в Москве. Якобы Путин предлагал Пашиняну вывести военных РФ с границы Армении с Ираном и Турцией, а Ереван не захотел. МИД России опроверг эту информацию.

С учетом вывода российских пограничников возникают вопросы и о судьбе 102-й военной базы России в Гюмри. Но с таким радикальным решением Пашинян пока не торопится. Чуть ранее в феврале 2024 года он дал понять, что эвакуация базы пока "не стоит на повестке дня".

Что касается ОДКБ, то Армения де факто уже вышла из организации. Пашинян открыто говорил, что участие республики в организации «заморожено». Ереван принял решение, что в 2024 году не будет участвовать в финансировании работы блока. Россию раздражает неясность относительно перспектив пребывания Армении в ОДКБ. Глава МИД РФ Сергей Лавров попросил Ереван дать окончательный и ясный ответ.

"Мы ждем, когда нам всем официально подтвердят, какое же будет окончательное решение. Говорят: здесь мы подморозим в ОДКБ де-факто, а захотим, де-юре заморозим, де-юре выйдем. ЕврАзЭС нам пока интересен, потому что мы оттуда что-то получаем", — заявил министр журналистам 2 марта 2024 года в Анталье. Лавров выразил сожаление в связи с тем, что Армения взяла курс на ухудшение отношений, и рассчитывает, чтобы "наши армянские партнеры для себя определились, как они хотят дальше жить".

Игнорируя евразийские форматы, армянские чиновники находят время для почти ежемесячных встреч с партнерами из США, ЕС и НАТО. Прогуливающая заседание в Алматы делегация во главе с министром обороны Армении Суреном Папикяном 28 мая вылетела в Брюссель. В эти дни там собрались его коллеги из Евросоюза и НАТО, чтобы обсудить вопрос применения западных вооружений ВСУ для ударов вглубь территории России. С учетом этой дискуссии нахождение армянского министра в стане геополитического врага особенно неприятно для Кремля. До этого Армению посетила делегация ЦРУ, а еще раньше Пашинян встречался в Брюсселе с главой Еврокомиссии и госсекретарем США.

Возвращаясь ко встрече в Казахстане, стоит отметить, что для его президента Касым-Жомарта Токаева неявка армянского министра - плохая новость. Ведь Астана председательствует в ОДКБ, а в апреле Токаев приезжал в Ереван, чтобы восстановить доверие Армении к организации. Поговаривали даже о возможном посредничестве Казахстана в армяно-азербайджанской нормализации. Но на Пашиняна старания Токаева и Лукашенко, который тоже обиделся на премьера за игнорирование встречи в Минске, не действуют. 22 мая Пашинян обвинил две страны ОДКБ в военной помощи Азербайджану перед началом Второй Карабахской войны, не уточнив, какие конкретно. О том, что в этот список он наверняка включает Россию, учитывая все его предыдущие антироссийские высказывания, догадаться не сложно. Вторая страна - возможно как раз Беларусь или Казахстан, публично всегда защищающие территориальную целостность Азербайджана.

В настоящее время у Пашиняна слишком много проблем внутри страны. Тысячи людей, объединенных в движение "Тавуш во имя родины", добиваются его отставки. Если премьер сумеет выстоять перед угрозой революции, шаги Еревана на евроатлантическом направлении продолжатся. А значит, выход Армении как из ОДКБ, так и из ЕАЭС станут вопросами времени.