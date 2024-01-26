МИД Азербайджана: впервые через 30 лет Баку и Ереван могут заключить мир

Глава МИД Азербайджана рассказал, что впервые за долгое время республика может подписать мирное соглашение с Арменией, так как сейчас для этого появились условия.

Азербайджан и Армения впервые через 30 лет имеют все условия для подписания мира. Об этом заявил глава Министерства иностранных дел АР Джейхун Байрамов в ходе встречи главой Палаты депутатов парламента Чехии Маркетой Пекаровой Адамовой.

Он уточнил, что вмешательство Евросоюза в дела региона, а также оказание военной помощи РА могут помешать заключению мира между странами.

Байрамов также подчеркнул, что АР всегда был надежным союзником для стран Европы и политика двойных стандартов, которую сейчас применяют некоторые представители ЕС ,не помогают развитию стабильности в регионе.

Кроме этого, министр напомнил, что действия ПАСЕ в отношении азербайджанской делегации не могут служить основой для развития диалога между республикой и ЕС.