Опубликовано: 19:01, 27 июл 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

МИД Азербайджана призывает правительство Армении отказаться от одобрения провокаций, способствующих напряженности. Ереван может поддержать использование дороги Агдам-Ханкенди и тем самым показать свою нацеленность на стабильность в регионе.

Решение по использованию дороги Агдам-Ханкенди могло бы показать, что Ереван хочет мира в регионе, считают в МИД Азербайджана.

Баку предлагает использовать дорогу Агдам-Ханкенди для удовлетворения потребностей армянских жителей Карабахского региона Азербайджана. В Ереване же предпочитают игнорировать предложение и настаивают на том, что в азербайджанском регионе возникла "блокада".

"Отправка армянской стороной автомобильных конвоев под видом "гуманитарного груза" на суверенные территории Азербайджана без согласования с азербайджанской стороной является очередной провокацией против территориальной целостности и суверенитета Азербайджана. Недопустимо, чтобы эта провокация поощрялась на уровне армянского государства и премьер-министра. Подобные действия еще раз показывают, что заявления Армении о "напряженной гуманитарной ситуации в регионе" - не что иное, как намерение этой страны продолжать незаконную деятельность, создавать напряженность путем необоснованных политических манипуляций"

– МИД Азербайджана

Делая заявления о якобы "геноциде" населения Карабаха азербайджанской стороной, армянской стороне следовало бы вспомнить о принудительной депортации азербайджанцев в период оккупации, о массовой гибели мирных жителей, об этнических чистках и геноциде, и принести извинения, заметили в ведомстве.

"Если армянская сторона действительно заинтересована в мире и стабильности в регионе, в том числе поддерживает территориальную целостность и суверенитет Азербайджана не только на словах, но и на деле, она должна воздержаться от подобных провокационных шагов, поддержать предложение азербайджанской стороны об использовании дороги "Агдам-Ханкенди" и других альтернативных путей для удовлетворения потребностей армянских жителей Карабаха"

– МИД Азербайджана

Кроме того, доказательством воли к миру станет отсутствие препятствий со стороны Армении по усилиям Азербайджана, направленным на реинтеграцию армянских жителей Карабахского района АР.