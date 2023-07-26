Политические амбиции Самвела Бабаяна, который ранее играл роль одного из руководителей марионеточного режима, созданного Ереваном на землях Азербайджана, могут привести к переменам на территории, где временно дислоцированы российские миротворцы.
Как сообщают СМИ, Бабаян желает стать т.н. "госминистром" и изменить положение вещей. Он намерен убедить армянских жителей Карабахского региона Азербайджана в правильности принятия предложения Баку о доставке грузов в Ханкенди через Агдам.
Напомним, Азербайджан предлагает использовать дорогу Агдам-Ханкенди для удовлетворения потребностей армянских жителей Карабахского региона АР.
Пока же Бабаян собирает сторонников, чтобы свергнуть с желаемого им "поста" в никем непризнанном "правительстве" Гургена Нерсисяна.