Опубликовано: 11:58, 26 июл 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Армянские сепаратисты в Карабахе заговорили о необходимости принятия предложения Азербайджана и открытии дороги Агдам-Ханкенди для снабжения жителей региона. Гуманитарный вопрос является прикрытием для внутренних политических игр среди главарей сепаратистского проекта в Карабахском районе Азербайджана.

Политические амбиции Самвела Бабаяна, который ранее играл роль одного из руководителей марионеточного режима, созданного Ереваном на землях Азербайджана, могут привести к переменам на территории, где временно дислоцированы российские миротворцы.

Как сообщают СМИ, Бабаян желает стать т.н. "госминистром" и изменить положение вещей. Он намерен убедить армянских жителей Карабахского региона Азербайджана в правильности принятия предложения Баку о доставке грузов в Ханкенди через Агдам.

Напомним, Азербайджан предлагает использовать дорогу Агдам-Ханкенди для удовлетворения потребностей армянских жителей Карабахского региона АР.

Пока же Бабаян собирает сторонников, чтобы свергнуть с желаемого им "поста" в никем непризнанном "правительстве" Гургена Нерсисяна.