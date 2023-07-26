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Армянские сепаратисты готовы принять предложение Баку о дороге Агдам-Ханкенди

Армянские сепаратисты готовы принять предложение Баку о дороге Агдам-Ханкенди
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Армянские сепаратисты в Карабахе заговорили о необходимости принятия предложения Азербайджана и открытии дороги Агдам-Ханкенди для снабжения жителей региона. Гуманитарный вопрос является прикрытием для внутренних политических игр среди главарей сепаратистского проекта в Карабахском районе Азербайджана.

Политические амбиции Самвела Бабаяна, который ранее играл роль одного из руководителей марионеточного режима, созданного Ереваном на землях Азербайджана, могут привести к переменам на территории, где временно дислоцированы российские миротворцы.

Как сообщают СМИ, Бабаян желает стать т.н. "госминистром" и изменить положение вещей. Он намерен убедить армянских жителей Карабахского региона Азербайджана в правильности принятия предложения Баку о доставке грузов в Ханкенди через Агдам.

Напомним, Азербайджан предлагает использовать дорогу Агдам-Ханкенди для удовлетворения потребностей армянских жителей Карабахского региона АР.

Пока же Бабаян собирает сторонников, чтобы свергнуть с желаемого им "поста" в никем непризнанном "правительстве" Гургена Нерсисяна.

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