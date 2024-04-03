МИД Азербайджана осудил Францию за антиазербайджанские высказывания

Пресс-секретарь МИД Азербайджанской Республики выступил с заявлением, в котором призвал Францию отказаться от клеветнической политики в отношении страны.

Франция должна прекратить неприемлемые обвинения в отношении Азербайджанской Республики. С таким заявлением выступил пресс-секретарь МИД АР Айхан Гаджизаде в связи с антиазербайджанскими высказываниями главы МВД Франции Жеральда Дарманена, которые он сделал в эфире французского канала.

По словам министра внутренних дел, лидеры независимого движения Новой Каледонии якобы имели связь с Баку.

"Прежде всего, мы еще раз решительно осуждаем оскорбительные высказывания французской стороны в адрес Азербайджана и призываем прекратить клеветническую кампанию с неприемлемыми обвинениями"

- Айхан Гаджизаде

Пресс-секретарь подчеркнул, что власти Франции много лет совершали преступления против человечности в рамках своей колониальной программы.

Он подчеркнул, что французской стороне стоит обратить внимание на политику, которая оказалась провальной в отношении населения территорий, где сейчас происходят протесты.

"Более того, вместо того, чтобы обвинять Азербайджан в якобы поддержке протестов за независимость в Новой Каледонии, министру внутренних дел Франции следовало бы сосредоточиться на провальной политике своей страны в отношении заморских территорий, которая привела к таким протестам"

- Айхан Гаджизаде