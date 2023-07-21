МИД Армении об открытии КПП "Маргара": изменений нет

В вопросе запуска КПП "Маргара" на границе Армении и Турции на данный момент нет никаких подвижек, рассказали в министерстве иностранных дел Армении.
С соответствующим заявление выступила пресс-секретарь внешнеполитического ведомства Ани Бадалян.
"В настоящее время никаких подвижек в контексте открытия пограничного пропускного пункта между Арменией и Турцией нет"
– Бадалян
Она заверила, что если какие-то изменения наметятся, то общественность обязательно будет поставлена в известность, передает Арменпресс.
О возможном скором запуске КПП Маргара ранее сегодня сообщило издание News.am. При этом оно ссылалось на собственный дипломатический источник, который анонсировал открытие пункта пропуска уже 1 марта. О технической готовности начать таможенные проверки на КПП армянская сторона официально заявляла в августе.