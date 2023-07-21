Вестник Кавказа

МИД Армении об открытии КПП "Маргара": изменений нет

МИД Армении об открытии КПП "Маргара": изменений нет
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В армянском МИД прокомментировали сообщения СМИ, которые ссылались на источники в дипломатических кругах, о якобы скором открытии таможенного пункта "Маргара", построенном на границе с Турцией.

В вопросе запуска КПП "Маргара" на границе Армении и Турции на данный момент нет никаких подвижек, рассказали в министерстве иностранных дел Армении.

С соответствующим заявление выступила пресс-секретарь внешнеполитического ведомства Ани Бадалян.

"В настоящее время никаких подвижек в контексте открытия пограничного пропускного пункта между Арменией и Турцией нет"

– Бадалян

Она заверила, что если какие-то изменения наметятся, то общественность обязательно будет поставлена в известность, передает Арменпресс.

О возможном скором запуске КПП Маргара ранее сегодня сообщило издание News.am. При этом оно ссылалось на собственный дипломатический источник, который анонсировал открытие пункта пропуска уже 1 марта. О технической готовности начать таможенные проверки на КПП армянская сторона официально заявляла в августе.

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