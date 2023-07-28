МИД АР: уничтожение мирных азербайджанцев в Армении – исторический факт

Опубликовано: 11:00, 28 июл 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

МИД Азербайджана заявил, что антиазербайджанская кампания со стороны Еревана подтверждает незаинтересованность Армении в мире и стабильности на Южном Кавказе. Там призвали мировое сообщество осудить и остановить деструктивные действия Еревана.

МИД Азербайджана прокомментировал необоснованное заявление главы армянского внешнеполитического ведомства Армении Арарата Мирзояна, в котором он исказил суть достигнутых договоренностей и переговорных процессов, а также факты из истории.

В Баку заявили, что проводимая Ереваном анти-азербайджанская кампания и отказ от своих обязательств и обещаний подтверждает незаинтересованность Армении в мире и стабильности на Южном Кавказе. Также в МИД отметили, что особое значение имеет оценка мировым сообществом агрессивной риторики Еревана, который представляет свой провокационный список желаний, отказываясь поддерживать усилия Азербайджана по реинтеграции армян.

"Вместе с тем, неспособность министра иностранных дел Армении, который искажает истинные причины и суть бывшего армяно-азербайджанского конфликта, утверждает, что причиной конфликта является вопрос "прав и безопасности населения Нагорного Карабаха", а не убийство азербайджанцев на территории Армении и оккупация азербайджанских территорий, извлечь уроки из исторических ошибок является источником серьезной угрозы"

- МИД Азербайджана

В министерстве подчеркнули, что отрицание факта насильственного изгнания азербайджанцев с их земель на территории нынешней Армении и применения параллельного подхода к правам общины Западного Азербайджана и правам армян Карабахского региона, а также переговоров об этом, нарушений международных обязательств и ответственности в рамках конвенций, говорит о намерении оправдать политику этнических чисток, которую проводил Ереван.

В МИД назвали историческим фактом уничтожение мирных азербайджанцев в Армении и совершение насильственных актов посредством запугивания. Там порекомендовали Мирзояну ознакомиться с изменениями, произошедшими в соотношении азербайджанцев и армян в регионе. В ведомстве напомнили, что от азербайджанцев, имеющих процентное большинство в Армении, не осталось следа, что является составной частью организованной и целенаправленной политики.

"Опровержение руководством Армении права азербайджанцев на безопасное и достойное возвращение на родные земли, противодействие общине Западного Азербайджана, в которую входят сотни тысяч азербайджанцев, призыву к армянскому руководству к диалогу в этом направлении, представление требования этих прав как "территориальных претензий" - показатель того, что Армения не придает никакого значения "правам человека" и продолжает коварную политику по сохранению "титула моноэтического государства на основе этнических чисток"

- МИД Азербайджана

В МИД заявили, что Мирзояну нужно понять, что права карабахских армян никогда не могут быть выше прав азербайджанского населения Карабахского региона, и Баку будет применять только равноправный подход в отношении всех этносов на своей территории.

В заключение Азербайджан призвал мировое сообщество осудить и пресечь действия Армении, которая не соблюдает никаких договоренностей и взятых на себя обязательств, продолжая обвинять Азербайджан в отрицании надуманных договоренностей.