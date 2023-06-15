МИД АР: Армения не заинтересована в нормальных отношениях с Азербайджаном

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Очередная провокация армянских военных, совершенная сегодня и направленная на срыв работы пограничного пункта пропуска в Лачине – яркий пример того, что Армения не желает налаживания мирных отношений с Азербайджаном, заявили в МИД АР.

В азербайджанском внешнеполитическом ведомстве решительно осудили военную провокацию вооруженных сил Армении, предпринятую сегодня в отношении пункта пропуска через государственную границу Лачин, в результате которой был ранен военнослужащий государственной пограничной службы.

"Эта военная провокация, которая, наряду с агрессией против суверенитета и территориальной целостности Азербайджана, имеет целью препятствовать успешной деятельности пограничного пункта пропуска с азербайджанской стороны, безопасному, свободному и беспрепятственному переходу армянских жителей, а также движению по Лачинской дороге", - отметили в МИД.

"Армения не смогла без труда переварить свободное передвижение армянских жителей через пункт пропуска, и это является ярким примером того, что она не заинтересована в налаживании отношений с Азербайджаном и в мирном процессе", заявили в азербайджанском МИДе, заверив: подобные военные провокации Армении будут решительно пресечены, и попытки армянской стороны воспрепятствовать реинтеграции армянских жителей Азербайджана в наше общество потерпят неудачу.

"Призываем международное сообщество решительно осудить эту провокацию армянской стороны и предостеречь Армению от агрессивных действий, угрожающих миру и стабильности в регионе"

- МИД Азербайджана

Ереван не признает реалии

Генеральный директор Каспийского института стратегический исследований (Россия), главный редактор журнала "Национальная оборона", политический аналитик Игорь Коротченко в беседе с корреспондентом "Вестника Кавказа" подчеркнул, что нападение на азербайджанский КПП – следствие неконструктивного курса властей Армении.

"Это продолжение все той же враждебной и опасной политики, которую проводит официальный Ереван, не желающий выполнять взятые на себя обязательства, начиная с Трехстороннего заявления 9 ноября 2020 года и заканчивая последующими договоренностями. Курс совершенно четко обозначен: непризнание существующих реалий, отказ от добрососедских отношений и попытки методами политических и военных провокаций разрушить весь тот фундамент, который был создан в предшествующие годы с точки зрения возможностей достижения долгосрочного мира на Южном Кавказе", - сказал он.

"Поэтому политика провокаций была предсказуема, и, к сожалению, прогнозы оказались верными. В нынешних условиях ничего экстраординарного по сути не происходит. Все та же неконструктивная политика Еревана и непризнание им существующих реалий", - добавил Игорь Коротченко, отметив, что инцидент может быть урегулирован как через дипломатию, так и через силовые действия.

"Все будет зависеть от масштабирования инцидента. Рассчитываем, что этот достаточно локальный инцидент либо силовыми, либо, прежде всего, политико-дипломатическими методами со стороны правительства Азербайджана будет локализован и не получит дальнейшего масштабирования", - заключил политический аналитик.