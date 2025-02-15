Вестник Кавказа

Международный аэропорт может появиться в Газе

Иллюминатор в самолете
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
План восстановления Газы, подготовленный Египтом для ЛАГ и одобренный ХАМАС, включает строительство аэропорта и морского торгового порта. Также предстоит построить 200 тыс жилых домов.

В МИД Египта рассказали о деталях плана реконструкции Газы.

План был представлен и утвержден на чрезвычайном саммите Лиги арабских государств. В ХАМАС выступили с поддержкой предложенного плана реконструкции региона.

"План реконструкции Газы включает в себя строительство рыбацкой пристани и торгового порта, а также возведение международного аэропорта»

– глава МИД Египта Бадр Абдель Аты

Он рассказал, что также в анклаве должны быть восстановлены дороги, построены 200 тыс жилых домов взамен разрушенных, налажен доступ населения к базовым коммунальным услугам.

Египет приступил к переговорам с Европой и США для того, чтобы скоординировать реализацию проекта, уточнил глава МИД страны.

"Мы приложим все необходимые усилия, чтобы египетский план восстановления анклава приобрел статус международного"

– министр

Ожидается, что первый этап реконструкции Газы будет завершен за два года.

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