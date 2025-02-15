Международный аэропорт может появиться в Газе

В МИД Египта рассказали о деталях плана реконструкции Газы.
План был представлен и утвержден на чрезвычайном саммите Лиги арабских государств. В ХАМАС выступили с поддержкой предложенного плана реконструкции региона.
"План реконструкции Газы включает в себя строительство рыбацкой пристани и торгового порта, а также возведение международного аэропорта»
– глава МИД Египта Бадр Абдель Аты
Он рассказал, что также в анклаве должны быть восстановлены дороги, построены 200 тыс жилых домов взамен разрушенных, налажен доступ населения к базовым коммунальным услугам.
Египет приступил к переговорам с Европой и США для того, чтобы скоординировать реализацию проекта, уточнил глава МИД страны.
"Мы приложим все необходимые усилия, чтобы египетский план восстановления анклава приобрел статус международного"
– министр
Ожидается, что первый этап реконструкции Газы будет завершен за два года.