Между Казанью и Нальчиком будут летать лайнеры Red Wings

В скором времени в расписании российской авиакомпании Red Wings, базирующейся в столичном аэропорту Домодедово, появится новый авиарейс, который соединит столицу Татарстана Казань и столицу Кабардино-Балкарии Нальчик.

Уже этой весной, 4 мая, в свой первый полет из столицы Татарстана в кабардино-балкарский Нальчик отправится авиарейс российской авиакомпании Red Wings, сообщает Минтранс КБР.

Летать по маршруту будут российские авиалайнеры Superjet-100 в компоновке 100 кресел экономического класса. Из аэропорта Казани самолет будет вылетать в в 8:00 утра, из Нальчика - в 12:05, время в пути займет у пассажиров около трех часов, передает "Интерфакс".

Ранее "Вестник Кавказа" писал о том, что Red Wings в начале марта запускает прямые рейсы из Самары в Махачкалу. Первый вылет состоялся 5 марта, в полетах также задействованы российские авиалайнеры Superjet-100.