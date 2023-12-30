Модернизированные самолеты Red Wings начали летать в Армению, Грузию и Израиль

Авиаперевозчик Red Wings объявил о запуске новых рейсов на модернизированных самолетах Ту-214. На первом этапе обновленные воздушные судна будут летать в Армению, Грузию и Израиль.

Российская авиакомпания Red Wings начала выполнять полеты на модернизированных самолетах Ту-214. Об этом сказано пресс-релизе авиаперевозчика.

Первый полет на обновленном воздушном судне состоялся в пятницу, 2 февраля. Борт успешно выполнил рейс Москва – Сочи.

"Уже со следующей недели на нем начнется международная программа полетов из "Домодедово" в Ереван, Батуми, а позднее и в Тель-Авив"

– Red Wings

В Red Wings заметили, что после модернизации в их распоряжение поступил фактически новый борт с абсолютно новым салоном, в котором можно разместить до 194 пассажиров.