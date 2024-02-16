Red Wings напрямую свяжут Самару и Махачкалу

В начале марта авиакомпания Red Wings запускает прямые рейсы из Самары в Махачкалу. Первый вылет запланирован на 5 марта. Полеты осуществляются на самолетах Сухой Суперджет.

Авиакомпания Red Wings сообщила о планах запустить прямые рейсы из аэропорта Самары в Махачкалу с 1 марта. Также, в авиакомпании отметили, что пассажиры смогут воспользоваться этой услугой уже с 5 марта и 11 марта.

«Рейсы запланированы по пятницам, время вылета — 10:40, прибытие в Махачкалу – в 12:10. Полеты осуществляются на самолетах Сухой Суперджет вместимостью до 100 пассажирских мест»

– пресс-служба аэропорта Самары.

Данное решение было принято в связи с растущим спросом на перелеты между Самарой и Махачкалой. Это важное событие для авиационной индустрии и для обоих городов, так как прямые рейсы сократят время в пути и упростят процесс путешествия для пассажиров.