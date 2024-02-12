Новые авиасообщения ждут дагестанцев в этом году

В этом году аэропорт Махачкалы увеличит пассажиропоток на 7%. Этому поспособствует открытие новых направлений. Аэропорт за 10 лет нарастил поток в 6 раз.

Генеральный директор махачкалинского аэропорта Саид Рамазанов сообщил и способности предприятия по увеличению пассажиропотока.

По его словам, в этом году поток планируется увеличить на 7%. Он считает, что этому поспособствует открытие новых направлений.

"За последние 10 лет мы смогли нарастить поток пассажиров в 6 раз. К примеру, в 2023 году этот показатель вырос на 12%"

- Саид Рамазанов

Рамазанов также отметил, что в этом году планируется продолжить реализацию проекта прокладки новой взлетно-посадочной полосы.