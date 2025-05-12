Вестник Кавказа

Мерц одобряет санкции против "Северного потока-2" – СМИ

Мерц одобряет санкции против "Северного потока-2" – СМИ
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Германский канцлер Фридрих Мерц выступает за введение новых санкций против российских газопроводов "Северный поток" и "Северный поток-2".

Канцлер ФРГ Фридрих Мерц считает необходимыми новые рестрикции, которые ЕС может ввести в отношении "Северных потоков", так как они поставят крест на спорах по поводу их судьбы в Германии, пишут СМИ.

О том, что очередные санкции могут коснуться и "Северных потоков", заявила глава ЕК Урсула фон дер Ляйен. Как сообщает газета Financial Times со ссылкой на источник в правительстве, предварительно, прежде чем сделать это заявление, она посоветовалась с Мерцем, который одобрил ее инициативу.

"Канцлер действительно поддерживает санкции против "Северного потока-2"

– представитель Кабмина

Другие источники пояснили, что политик в целом выступает против возобновления проекта "Северных потоков" и активно борется с теми в Германит, кто придерживается противоположного мнения. Поэтому если санкции будут введены на общеевропейском уровне, Мерц мог бы считать этот вопрос решенным в свою пользу.

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