Меликов совершил визит в Сергокалинский район

Глава Дагестана приехал в Сергокалинский район. Он возложил цветы к памятнику Магомеду Нурбагандову. В июне выходцы из этого района совершили теракты в Дагестане.

Руководитель Дагестана Сергей Меликов прибыл с визитом в Сергокалинский район.

В ходе поездки глава республики открыл мемориальную доску в памяти о погибших участниках СВО. В мероприятии участвовал и руководитель МВД региона Абдурашид Магомедов.

Кроме того, Меликов возложил цветы к памятнику Героя России Магомеду Нурбагандову, который погиб в 2016 году от рук террористов.

У главы Дагестана запланирована встреча с районными активистами.

Стоит добавить, что выходцы из Сергокалинского района принимали участие в терактах в Махачкале и Дербенте 23 июня.

Помимо этого, экс-глава муниципального образования Магомед Омаров, чьи сыновья также совершили нападения на города Дагестана, был пойман за мошенничество.