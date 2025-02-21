Мекка встретила всех российских паломников

Все 25 тысяч россиян, принявших решение в нынешнем году отправиться в хадж к святым для каждого мусульманина местам в Саудовскую Аравию, уже прибыли в Мекку и в день Арафа примут участие в основных обрядах хаджа.

Мекка уже приняла все 25 тысяч россиян, которые должны были отправиться в святые места в Саудовскую Аравию согласно квоте, рассказал заместитель председателя Духовного управления мусульман Российской Федерации (ДУМ РФ) по международным делам и хаджу, председатель Духовного управления мусульман Московской области муфтий Рушан Аббясов.

"Мы благодарим администрацию президента, правительство Российской Федерации, министерство иностранных дел, которые помогли нашим российским паломникам взять нашу полноценную квоту: 25 тысяч российских мусульман сегодня уже прибыли на эти святые земли, чтобы совершать обряды паломничества, хаджа…"

- Рушан Аббясов

Российские паломники уже находятся в Мекке и завтра переселятся в палаточный городок в долину Мина, где и пройдут основные обряды хаджа. Главный день хаджа - день Арафа - в этом году попадает на 5 июня, добавил муфтий, передает РИА Новости.

Напомним, ранее мы сообщали, что в нынешнем году хадж-квота для мусульман из России сократилась почти на 3 тыс мест, однако благодаря совместным усилиям ДУМ РФ, администрации президента, правительства РФ и министерства иностранных дел РФ удалось добиться того, что руководство Саудовской Аравии пошло навстречу России и восстановило квоты на хадж для россиян.