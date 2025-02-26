Саудовская Аравия вернула квоты на хадж для паломников из России

Руководство Саудовской Аравии пошло навстречу России и восстановила квоты на хадж для россиян. Ранее сообщалось, что квота для российских мусульман сократилась почти на 3 тыс.

Власти Саудовской Аравии решили восстановить квоты на хадж для паломников из России. Об этом рассказали 22 мая в Духовном управлении мусульман РФ.

Зампред ДУМ по международным делам и хаджу Рушан Аббясов отметил, что в нынешнем году хадж-квота для мусульман из России сократилась почти на 3 тыс мест, однако благодаря совместным усилием удалось добиться того, что недостающие россиянам квоты будут выделены, передает РИА Новости.

"В этом году сложилась ситуация, повлекшая сокращение хадж-квот для российских мусульман на 2 750 мест. Благодаря совместным усилиям ДУМ РФ, администрации президента, правительства РФ и министерства иностранных дел РФ удалось добиться выделения недостающих россиянам квот"

– Рушан Аббясов

Он также выразил признательность королю и принцу Саудовской Аравии за то, что они восстановили квоту для россиян.

"Мы благодарим руководство Саудовской Аравии в лице его величества хранителя двух святынь короля Салмана ибн Абдул-Азиза Аль Сауда и наследного принца Мухаммада бин Салмана Аль Сауда за то, что вняли нашим просьбам и восстановили недостающую квоту для наших соотечественников"

– зампред ДУМ РФ

Напомним, накануне сообщалось, что Саудовская Аравия в этом году сократила на полмиллиона количество квот на хадж.