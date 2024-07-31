Мехрибан Алиева поздравила серебряного призера Олимпийских игр

Серебряный призер Олимпиады в Париже, азербайджанский гхэквондист Гашим Магомедов, принимает поздравления: сегодня его поздравила первый вице-президент Азербайджанской Республики Мехрибан Алиева.

Первый вице-президент Азербайджанской Республики Мехрибан Алиева в своем официальном аккаунте в одной из соцсетей опубликовала свои поздравления серебряному призеру Олимпийских игр в Париже Гашиму Магомедову.

"Искренне поздравляю обладателя серебряной медали на Летних Олимпийских играх в Париже тхэквондиста Гашима Магомедова! Спасибо за упорный труд, за силу воли и стремление к победе! Желаю нашему спортсмену крепкого здоровья и новых достижений!"

- Мехрибан Алиева

Напомним, накануне азербайджанский тхэквондист Гашим Магомедов стал обладателем серебряной медали на Олимпийских играх, проходящих в столице Франции. В начале поединка с корейским спортсменом Паком Тэдзюном Магомедов получил повреждение, из-за чего не смог полноценно провести бой.