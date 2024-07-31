Вестник Кавказа

Мехрибан Алиева поздравила серебряного призера Олимпийских игр

Мехрибан Алиева поздравила серебряного призера Олимпийских игр
© Фото: АЗЕРТАДЖ
Серебряный призер Олимпиады в Париже, азербайджанский гхэквондист Гашим Магомедов, принимает поздравления: сегодня его поздравила первый вице-президент Азербайджанской Республики Мехрибан Алиева.

Первый вице-президент Азербайджанской Республики Мехрибан Алиева в своем официальном аккаунте в одной из соцсетей опубликовала свои поздравления серебряному призеру Олимпийских игр в Париже Гашиму Магомедову.

"Искренне поздравляю обладателя серебряной медали на Летних Олимпийских играх в Париже тхэквондиста Гашима Магомедова! Спасибо за упорный труд, за силу воли и стремление к победе! Желаю нашему спортсмену крепкого здоровья и новых достижений!"

- Мехрибан Алиева

Напомним, накануне азербайджанский тхэквондист Гашим Магомедов стал обладателем серебряной медали на Олимпийских играх, проходящих в столице Франции. В начале поединка с корейским спортсменом Паком Тэдзюном Магомедов получил повреждение, из-за чего не смог полноценно провести бой.

Читайте нас в
Yandex Zen Дзен Вконтакте Вконтакте Telegram Telegram
1125 просмотров

ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Тхэквондист Магомедов принес Азербайджану серебро

Тхэквондист Магомедов принес Азербайджану серебро

Олимпиада в Париже: итоги 12-го дня

Олимпиада в Париже: итоги 12-го дня

Азербайджанские вольники узнали соперников на Олимпиаде

Азербайджанские вольники узнали соперников на Олимпиаде

Борец из Азербайджана поборется за бронзу Олимпиады в Париже

Борец из Азербайджана поборется за бронзу Олимпиады в Париже

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы