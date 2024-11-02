Медработники Астаны получат свою жилищную программу

Казахстанский профсоюз медицинских работников подготовил жилищную программу для медиков столицы, которая обеспечит жильем не только врачей, но и санитаров и медсестер – сейчас она прорабатывается с акиматом Астаны.

Вскоре у медработников казахстанской столицы Астаны появится собственная жилищная программа, проект которой подготовил Казахстанский отраслевой профсоюз медработников AQNIET, сообщил заведующий городским отделом профсоюза Еркебулан Буркитбаев.

"Проект программы мы со своей стороны подготовили и поговорили на уровне Отбасы банка, были у заместителя акима, он дал поручение управлению здравоохранения и управлению жилья и строительства. Чтобы проработали и окончательный вариант внесли на согласование маслихату или акиму"

- Еркебулан Буркитбаев

Профсоюз уже согласовывает новую программу с городскими властями. Работать она будет так: столичный акимат выделит определенную сумму, которая будет направлена в Отбасы банк: он и будет отбирать медработников по критериям профсоюза. Кредит на жилье банк будет рассчитывать по минимальной сумме ежемесячного вклада, а выбрать его можно будет в любом районе города. Примерная стоимость однокомнатной квартиры в городе - до 20 млн тенге ($37,9 тыс), передает Sputnik Казахстан.

Специфика новой программы в том, что она в равной степени затронет не только врачей, но и обслуживающий персонал - санитаров и медсестер. Эксперт отметил, что в новой программе будут прописаны правила, кому и на каких условиях предоставляются преференции, что окажет влияние на престиж профессии.