МЭА: добыча нефти упала из-за снижения спроса

Мировая добыча нефти сократилась на 200 тысяч баррелей в сутки из-за падения спроса, утверждает в своем отчете Международное энергетическое агентство, в то же время прогнозируя рост ее добычи за счет стран, не входящих в ОПЕК.

Нефти в мире добывается все меньше – в апреле нефтедобыча упала на 200 тыс баррелей в сутки, до 102 млн, и связано это с палением спроса на углеводороды, сообщило в своем майском отчете Международное энергетическое агентство (МЭА).

В то же время аналитики МЭА утверждают, что это не устойчивый тренд, и в скором времени с наступлением летнего сезона отпусков и сельскохозяйственных работ спрос на топливо снова вырастет на 580 тыс б/с, до рекордных 102,7 млн ​​б/с. Обеспечат такое количество страны, не входящие в ОПЕК+ - США, Гайана, Канада и Бразилия, передает Trend.

Тем не менее, МЭА пересмотрело свой годовой прогноз по росту мирового спроса на нефть – согласно новым данным, в 2024 году он снизится на 140 тыс. б/с, до 1,1 млн б/с.

Такие ожидания аналитиков агентства связаны со слабым спросом на горючее в первом квартале нынешнего года.