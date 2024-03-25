МЧС РФ: число пострадавших в "Крокусе" достигло 551

Российские спасатели обнародовали новые данные о пострадавших гражданах в теракте в "Крокус сити холл". В результате атаки террористов пострадавшими числятся полтысячи человек.
По обновленным данным в результате террористического акта в "Крокус сити холл" пострадал 551 человек.
В общей сложности, пострадавшими числятся 695 человек.Такую информацию опубликовало Министерство чрезвычайных ситуаций России по Красногорскому району.
"По состоянию на 06:00 30 марта 2024 года в результате теракта пострадали 695 человек (в том числе 15 детей), из них 144 человека погибли (в том числе 5 детей)"
– МЧС РФ
По данным медучреждений, большему количеству граждан была оказана медпомощь без госпитализации.
Ранее сообщалось о 382 пострадавших. Власти объясняли увеличение числа пострадавших спустя время после теракта тем, что люди обращались за медпомощью после того, как приходили в себя после шока.