Вестник Кавказа

МЧС РФ: число пострадавших в "Крокусе" достигло 551

МЧС РФ: число пострадавших в "Крокусе" достигло 551
© Фото: Ольга Андронова/ “Вестник Кавказа“
Российские спасатели обнародовали новые данные о пострадавших гражданах в теракте в "Крокус сити холл". В результате атаки террористов пострадавшими числятся полтысячи человек.

По обновленным данным в результате террористического акта в "Крокус сити холл" пострадал 551 человек.

В общей сложности, пострадавшими числятся 695 человек.Такую информацию опубликовало Министерство чрезвычайных ситуаций России по Красногорскому району.

"По состоянию на 06:00 30 марта 2024 года в результате теракта пострадали 695 человек (в том числе 15 детей), из них 144 человека погибли (в том числе 5 детей)"

– МЧС РФ

По данным медучреждений, большему количеству граждан была оказана медпомощь без госпитализации.

Ранее сообщалось о 382 пострадавших. Власти объясняли увеличение числа пострадавших спустя время после теракта тем, что люди обращались за медпомощью после того, как приходили в себя после шока.

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