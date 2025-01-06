Вестник Кавказа

Мазутные пятна добрались до Ялты

Мазутные пятна добрались до Ялты
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В Крыму обнаружили новый загрязненный мазутом участок – нефтяные пятна добрались до пляжей крымской курортной Ялты, на их уборку бросили все имеющиеся силы спасателей.

Мазут из емкостей потерпевших крушение в Керченском проливе во время шторма двух танкеров добрался до акватории курортной Ялты, сообщила в своем Telegram-канале министр экологии и природных ресурсов республики Ольга Шевцова.

"По результатам мониторинга в г.о. Ялта выявлен факт обнаружения нефтепродуктов (80 кв м в акватории)"

- Ольга Шевцова

Сейчас на ликвидации последствий экологической катастрофы задействованы 830 человек спасателей и более 250 единиц техники, уже собрано 9 т загрязненного мазутом грунта, сообщила министр.

В Краснодарском крае, Крыму и Севастополе действует федеральный режим ЧС.

Напомним, ранее глава Крыма Сергей Аксенов признал, что если Черное море не очистят от мазута к лету, то неблагоприятная экологическая ситуация может плохо повлиять на туристический сезон 2025. Если последствия ЧП устранят, то таких проблем не будет, отметил он.

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