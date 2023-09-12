Матвиенко посетит Дагестан

Опубликовано: 18:37, 12 сен 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

В Дагестане пройдет форум, посвященный сохранению научного и культурного достояния республики. Мероприятие посетит глава Совфеда РФ Валентина Матвиенко.

Научный форум, посвященный истории и культуре Дагестана, не обойдется без посещения председателя Совфеда Валентины Матвиенко.

По данным пресс-службы регионального лидера мероприятие под названием «Историко-культурное наследие России» стартует 21 сентября и будет продолжаться до 22 сентября.

«В Дагестане 21-22 сентября пройдет IX парламентский форум "Историко-культурное наследие России". <…> Ожидается участие председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко, главы республики Сергея Меликова, представителей федеральных и региональных органов власти, парламентариев из стран СНГ, прикаспийских государств, представителей ЮНЕСКО и ряда общественных структур»

– пресс-служба

В рамках форума запланировано проведение секций, выставок и мастерских, в ходе которых будет обсуждаться вопросы сохранения местной культуры, в частности, ее памятников.