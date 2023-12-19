Матч Кубка Азербайджана в Ханкенди: текстовая трансляция

В Ханкенди проходит встреча между "Карабахом" из Агдама и клубом МОИК из Баку в рамках 1/8 финала Кубка Азербайджана. Это первый 30 лет футбольный матч на освобожденных территориях.

Добро пожаловать на исторический матч в городе Ханкенди – агдамский «Карабах» сразится с клубом МОИК из Баку в рамках 1/8 финала Кубка Азербайджана по футболу.

Встреча пройдет на городском стадионе Ханкенди, на котором были проведены подготовительные работы. Это первая за 30 лет игра на освобожденных территориях Азербайджана.

По разным оценкам, игру с трибун посмотрят порядка 6 тыс болельщиков. Кроме того, на матче будет присутствовать президент страны Ильхам Алиев.



"Вестник Кавказа" представляет текстовую трансляцию исторической встречи в Ханкенди.

Составы команд:

«Карабах»: 23. Лука Гугешашвили, 2. Матеус Сильва, 13. Бахлул Мустафазаде, 4. Рахиль Мамедов, 44. Эльвин Джафаргулиев, 8. Марко Янкович, 20. Ричард Алмейда, 90. Нариман Ахундзаде, 19. Редон Джиджа, 17. Хамиду Кейта, 18. Жуниньо. Главный тренер - Гурбан Гурбанов.

МОИК: 1. Зейнал Ахмедзаде, 97. Фарид Аббаслы, 3. Ниджат Аскеров, 20. Нурлан Байрамов, 4. Ульви Ибазаде, 6. Иса Зейналлы, 8. Рамиль Оруджов, 10. Хаял Бадиров, 11. Эльвин Велиев, 77. Эльмир Рагимзаде, 17. Сабир Аллахгулиев. Главный тренер - Газанфар Аббасов.

Прозвучал гимн Азербайджана. Команды и болельщики минутой молчания почтили память шехидов.

С речью выступил президент Азербайджана Ильхам Алиев. Затем он вышел на поле и поприветствовал судей и футболистов обеих команд. Президент открыл встречу символическим ударом с центра поля.

1-я минута: матч начался!

2-я минута: опасный удар головой наносит футболист МОИКа, но вратарь "Карабаха" парирует удар. Интересное начало матча.

6-я минута: еще один неплохой удар наносит МОИК. Мяч пролетел выше ворот.

8-я минута: Игроки МОИКа продолжают атаковать ворота Гугешашвили. Пока инициатива на стороне гостей.

11-я минута: а вот и первую атаку совершили хозяева. После навеса мяч улетел за пределы поля.

13-я минута: и еще один момент создает "Карабах", Джиджа ударил по воротам, но вратарь МОИКа взял мяч.

15-я минута: стоит отметить болельщиков на стадионе. Они активно поддерживают свои команды.

16-я минута: Агдамцы заработали угловой, но подачу Янковича никто не замкнул.

17-я минута: несколько атак "Карабаха" не увенчались успехами. Игра постепенно выравнивается.

19-я минута: агдамцы продолжили прессинговать, но МОИК не позволил завершить атаки у своих ворот.

22-я минута: игрок МОИКа устремился в сторону ворот "Карабаха", но он оказался в офсайде.

24-я минута: очень опасно сейчас было у ворот МОИКа, вратарь справился.

25-я минута: теперь было тревожно у ворот "Карабаха", голкипер берет мяч после контратаки бакинцев.

29-я минута: команды обмениваются моментами, но защитники действуют успешно.

31-я минута: "Карабах" забивает гол в ворота МОИКа, но судья не засчитывает его из-за положения вне игры. Джиджа залез в офсайд.

32-я минута: после просмотра VAR было подтверждено, что игрок "Карабаха" был вне игры.

34-я минута: травму получил игрок "Карабаха" Алмейда. Он покинул поле. Скорее всего, последует замена.

39-я минута: а вот и первая в матче замена: вместо травмированного Алмейды на поле вышел Патрик Андраде.

41-я минута: неплохой удар наносит Ахундзаде, но Ахмедзаде взял удар игрока "Карабаха".

44-я минута: опасную подачу под занавес 1-го тайма совершили агдамцы. Они заработали угловой.

45-я минута: два угловых "Карабаха" завершились безрезультатно.

45+1: к основному времени добавлено две минуты.

45+1: очень опасный момент создал Карабах, вратарь МОИКа отбил удар Джиджы.

45+2: в атаку побежали бакинцы, но голкипер клуба из Агдама справился, выбив мяч за пределы поля.

45+3: Судья дает свисток об окончании первого тайма. 0:0.

Первая половина исторического матча завершилась безголевой ничьей. Обе команды успели обменяться атаками, которые не привели к взятию ворот. "Карабах" и вовсе забил гол, который был отменен из-за офсайда. Стоит добавить, что владение мячом - 50% на 50%. Команды вышли на поле, впереди второй тайм.

45-я минута: второй тайм стартовал!

47-я минута: МОИК нанес удар по воротам "Карабаха", голкипер легко поймал мяч.

50-я минута: угловой заработали агдамцы, но реализовать момент не получилось.

51-минута: МОИК убежал в контратаку, но потерял мяч. "Карабах" ответил безуспешным штурмом ворот бакинцев.

54-я минута: очередной угловой подал "Карабах", после удара игрока агдамцев мяч пролетел выше ворот.

56-я минута: болельщики продолжают гнать свои команды вперед. Лучше получается у поклонников "Карабаха".

58-я минута: какой момент не реализовал "Карабах". Джиджа получил мяч в штрафной зоне и пробил в дальний угол. Мяч прошел рядом со штангой.

64-я минута: удар головой наносит игрок "Карабаха" после навеса Янковича, но вратарь МОИКа на месте.

65-я минута: сразу две замены произвели "агдамцы". Редона Джиджу заменил Абдулла Зубер. Поле также покинул Эльвин Джафаркулиев, вместо него вышел Турал Байрамов.

69-я минута: а вот и пошли замены у МОИКа. Вместо Аллахкулиева на поле вышел Аббасзаде.

71-я минута: удар с дальней дистанции наносит "Карабах", но вратарь спокоен.

72-я минута: еще одну замену произвела команда из Баку.

74-я минута: как же спас МОИК от гола вратарь! С близкого расстояния Жуниньо бил по воротам, но Ахмедзаде перевел мяч на угловой. При этом он получил повреждение после столкновения с игроком "Карабаха", но продолжил играть.

77-я минута: очередной угловой "Карабаха" не увенчался успехом, мяч после после удара головой пролетел выше ворот.

79-я минута: и снова угловой у ворот МОИКа, и снова "Карабах" не сумел реализовать момент.

79-я минута: Еще две замены совершают агдамцы: вместо Кейта вышел Яссин Бензиа. И вместо Силвы вышел Андраде.