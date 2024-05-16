Массовую драку устроили неизвестные в Симферополе

Массовая драка произошла в Симферополе. Власти республики заявили, что все участники будут установлены. Правоохранители проверяют обстоятельства случившегося.

На одной из улиц Симферополя произошла массовая драка, сообщил советник руководителя Республики Крым Олег Крючков.

Он заявил, что все участники потасовки в ближайшее время будут установлены. По его словам, крымские власти контролируют ситуацию.

Отмечается, что на месте драки работают правоохранительные органы. Они устанавливают участников конфликта, а также причины случившегося.