Масочный режим вернулся в больницы Кабардино-Балкарии

Опубликовано: 1:39, 6 окт 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

В КБР из-за роста заболеваемости решили вернуться к масочному режиму. Маски обязательны в поликлиниках и больницах, а также соцучреждениях.

Масочный режим частично возобновляется в Кабардино-Балкарии, информирует региональный Роспотребнадзор.

"Министру здравоохранения [КБР] обеспечить введение обязательного использования средств индивидуальной защиты органов дыхания (масок) для сотрудников и посетителей подведомственных организаций"

– Роспотребнадзор

Также медучреждениям поручено проверять температуру персонала. Пациенты с признаками простудных заболеваний будут приниматься отдельно от прочих посетителей.