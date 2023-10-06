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Масочный режим вернулся в больницы Кабардино-Балкарии

Масочный режим вернулся в больницы Кабардино-Балкарии
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
В КБР из-за роста заболеваемости решили вернуться к масочному режиму. Маски обязательны в поликлиниках и больницах, а также соцучреждениях.

Масочный режим частично возобновляется в Кабардино-Балкарии, информирует региональный Роспотребнадзор.

"Министру здравоохранения [КБР] обеспечить введение обязательного использования средств индивидуальной защиты органов дыхания (масок) для сотрудников и посетителей подведомственных организаций"

– Роспотребнадзор

Также медучреждениям поручено проверять температуру персонала. Пациенты с признаками простудных заболеваний будут приниматься отдельно от прочих посетителей.

Тотальный масочный режим пока не планируется в России

Тотальный масочный режим пока не планируется в России

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