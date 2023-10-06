Масочный режим вернулся в больницы Кабардино-Балкарии

В КБР из-за роста заболеваемости решили вернуться к масочному режиму. Маски обязательны в поликлиниках и больницах, а также соцучреждениях.
Масочный режим частично возобновляется в Кабардино-Балкарии, информирует региональный Роспотребнадзор.
"Министру здравоохранения [КБР] обеспечить введение обязательного использования средств индивидуальной защиты органов дыхания (масок) для сотрудников и посетителей подведомственных организаций"
– Роспотребнадзор
Также медучреждениям поручено проверять температуру персонала. Пациенты с признаками простудных заболеваний будут приниматься отдельно от прочих посетителей.