Вестник Кавказа

Машина сбила своего владельца в Ставрополе

Машина сбила своего владельца в Ставрополе
© Фото: ГИБДД Ставропольского края
Пожилой житель Ставрополя попал под колеса собственного автомобиля. Необычное ДТП случилось, когда пенсионер ремонтировал свое авто.

"Нива" едва не задавила собственного владельца в Ставрополе, об аварии, случившейся из-за забывчивости, рассказали в ГИБДД по краю.

Установлено, что ДТП случилось накануне, примерно в 11:15, во дворе одного из домов. Автолюбитель 69 лет занимался ремонтом своей "Нивы". К сожалению, он не поставил машину на ручной тормоз. Из-за этого она покатилась и наехала на мужчину.

"С многочисленными травмами лица, переломом ребер и травмой легких пенсионер доставлен в больницу"

– ГИБДД

Читайте нас в
Yandex Zen Дзен Яндекс новости Новости Telegram Telegram
1480 просмотров

ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Тройное ДТП с автобусом произошло во Владикавказе

Тройное ДТП с автобусом произошло во Владикавказе

Россияне пострадали в ДТП в Абхазии

Россияне пострадали в ДТП в Абхазии

Микроавтобус разбился о грузовик в Сулейман-Стальском районе, погибли трое

Микроавтобус разбился о грузовик в Сулейман-Стальском районе, погибли трое

Два десятка военнослужащих пострадали в ДТП в Армении

Два десятка военнослужащих пострадали в ДТП в Армении

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы