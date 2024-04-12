Машина сбила своего владельца в Ставрополе

Пожилой житель Ставрополя попал под колеса собственного автомобиля. Необычное ДТП случилось, когда пенсионер ремонтировал свое авто.
"Нива" едва не задавила собственного владельца в Ставрополе, об аварии, случившейся из-за забывчивости, рассказали в ГИБДД по краю.
Установлено, что ДТП случилось накануне, примерно в 11:15, во дворе одного из домов. Автолюбитель 69 лет занимался ремонтом своей "Нивы". К сожалению, он не поставил машину на ручной тормоз. Из-за этого она покатилась и наехала на мужчину.
"С многочисленными травмами лица, переломом ребер и травмой легких пенсионер доставлен в больницу"
– ГИБДД