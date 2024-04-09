Россияне пострадали в ДТП в Абхазии

В Абхазии случилась автоавария, пострадавшими оказались граждане России. Автобус, попавший в ДТП, вез путешественников из Таганрога.

Россияне стали участниками автоаварии в Сухумском районе Абхазии, заявил, замглавы ГАИ МВД этой республики Астамур Тания.

Автобус, который перевозил граждан РФ, столкнулся с выехавшей на встречку машиной BMW. Три находившихся в транспорте туриста пострадали, травмы также получил водитель иномарки.

Отмечается, что россиянам предоставили необходимую помощь и спустя время их отпустили. А владелец BMW находится в реанимации республиканской больницы.

В министерстве туризма Абхазии подчеркнули, что в автобусе находились путешественники из города Таганрог.