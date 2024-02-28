Единый билет в Абхазию стал популярнее

Вскоре на курорты Абхазии начнутся перевозки туристов по «единому» билету. Такой формат билета оказался востребован у туристов, пассажиропоток растет из года в год.

Единый билет в Абхазию уже поступил в продажу, перевозки стартуют 30 апреля.

"Из года в год количество пассажиров растет, информация распространяется, люди об этом узнают, поэтому пассажиров становится больше и больше"

– пресс-секретарь Единой транспортной дирекции Виктория Шестакова

По единому билету россияне могут добраться с удобной пересадкой до таких курортов, как Гагра, Пицунда, Гудаута, Новый Афон, Сухум.

Перевозки продлятся до конца высокого туристического сезона - до 30 сентября.