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Машина протаранила банк в Марнеули

Машиня полиции в Батуми
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Необычное ДТП случилось сегодня в Грузии. Легковая машина врезалась в здание банка в Марнеули. Есть пострадавшие.

Легковушка протаранила филиал Либерти банка в грузинском городе Марнеули. О ДТП сообщают СМИ.

По предварительным данным, транспортное средство выехало на тротуар, где под его колеса попали два пешехода. Остановить машину смогло только здание банка.

В результате аварии пострадали три человека – пешеходы и сам водитель. Угрозы для их жизней нет.

Как автомобиль оказался за пределами проезжей части, выясняет полиция.

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