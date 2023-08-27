Машина протаранила банк в Марнеули

Опубликовано: 21:57, 27 авг 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Необычное ДТП случилось сегодня в Грузии. Легковая машина врезалась в здание банка в Марнеули. Есть пострадавшие.

Легковушка протаранила филиал Либерти банка в грузинском городе Марнеули. О ДТП сообщают СМИ.

По предварительным данным, транспортное средство выехало на тротуар, где под его колеса попали два пешехода. Остановить машину смогло только здание банка.

В результате аварии пострадали три человека – пешеходы и сам водитель. Угрозы для их жизней нет.

Как автомобиль оказался за пределами проезжей части, выясняет полиция.