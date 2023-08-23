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ДТП в Кахети: один человек погиб, несколько ранены

ДТП в Кахети: один человек погиб, несколько ранены
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Автокатастрофа произошла сегодня в одном из грузинских сел. В результате полученных травм скончался один человек, множество ранены.

Грузинские СМИ сообщают о аварии с двумя легковушками и микроавтобусом, которая случилась сегодня в Кахети.

Предварительно известно следующее. Водитель легковой машины, которая ехала к Тбилиси, не сумел справиться с рулевым управлением. В результате его транспортное средство врезалось в еще одну легковушку, а также в микроавтобус.

Жертвы и пострадавшие

Почти 10 человек были ранены. Травмы одного из них оказались смертельными, и он умер. Еще семь пострадавших госпитализированы, они остаются в больнице.

Правоохранители открыли уголовное дело, в ходе расследования будет выяснена причина аварии.

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