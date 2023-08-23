ДТП в Кахети: один человек погиб, несколько ранены

Автокатастрофа произошла сегодня в одном из грузинских сел. В результате полученных травм скончался один человек, множество ранены.
Грузинские СМИ сообщают о аварии с двумя легковушками и микроавтобусом, которая случилась сегодня в Кахети.
Предварительно известно следующее. Водитель легковой машины, которая ехала к Тбилиси, не сумел справиться с рулевым управлением. В результате его транспортное средство врезалось в еще одну легковушку, а также в микроавтобус.
Жертвы и пострадавшие
Почти 10 человек были ранены. Травмы одного из них оказались смертельными, и он умер. Еще семь пострадавших госпитализированы, они остаются в больнице.
Правоохранители открыли уголовное дело, в ходе расследования будет выяснена причина аварии.