Маршрутка с людьми разбилась в Кисловодске

Опубликовано: 21:13, 17 мая 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: ГИБДД Ставропольского края

Автоавария с несколькими пострадавшими произошла под Кисловодском. Ее устроил водитель, на счету которого оказалось несколько сотен случаев нарушения ПДД.

Злостный нарушитель ПДД спровоцировал аварию с маршрутным такси в Кисловодске, подробности автокатастрофы рассказали в ГИБДД.

Авария случилась сегодня, примерно в 15:45 мск. Водитель "ГАЗели", ехавшей в Ессентуки с пассажирами, решил совершить левый поворот, чтобы попасть на автостанцию. Однако 58-летний мужчина не уступил дорогу легковушке Mercedes, в результате чего произошло столкновение. В итоге иномарка съехала с проезжей части. "Газель" же опрокинулась.

ГИБДД Ставропольского края

Водитель маршрутки

Позже выяснилось, что маршруткой управлял житель Подмосковья, систематически нарушавший ПДД. Сначала сообщалось, что за два года он свыше 60 раз понес административную ответственность за это. Затем в дорожной полиции отметили, что в целом по разным базам за год он совершил порядка 300 нарушений, причем находясь в разных регионах России.

Пострадавшие

В аварии пострадали три человека. Лихач-водитель маршрутки сломал руку. Травмы получили 53-летний муж и 44-летняя жена из Буденновска.