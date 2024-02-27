Мария Захарова: в ПАСЕ царят исламофобия и неоколониальный шовинизм 

Мария Захарова связала блокаду Азербайджана в ПАСЕ с разгулом в европейских структурах двойных стандартов, высокомерия и исламофобии. Она подчеркнула, что противоправная и политизированная активность Парламентской ассамблеи Совета Европы должна получить адекватную оценку.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова ответила сегодня на вопрос корреспондента "Вестника Кавказа" о российских оценках неподтверждения полномочий азербайджанской делегации в Парламентской ассамблеи Совета Европы. Российский дипломат обратила внимание, что деструктивная политика западных сил ставит Совет Европы за грань институционального кризиса.



Мария Захарова в первую очередь обратила внимание на применение к Азербайджану двойных стандартов в ПАСЕ. "22 января так называемая "инициативная группа" членов ПАСЕ оспорила полномочия делегатов Милли Меджлиса. Интересен повод, под которым они это сделали: "несоблюдение", как это было сформулировано, "Азербайджаном обязательств в области демократии, прав человека и верховенства права, под которыми он подписался при вступлении в Совет Европы в 2001 году". У меня один вопрос к этим самым "инициативным", которые все это придумали: скажите, а Украина все выполняет из прав человека, гуманитарной корзины и верховенства права? Не нужно украинских делегатов или украинскую делегацию в целом отстранять с точки зрения ПАСЕ?", – сказала она.



"Потом они пошли дальше: ПАСЕ отказалась подтвердить полномочия азербайджанской делегации до выполнения страной, как они сформулировали, "вступительных обязательств"… Мы исходим из того, что все, чем занимается сейчас ПАСЕ, политизировано абсолютно. К сожалению, не только в этой организации, но и в очень многих смежных, как та же самая ОБСЕ. Все, что связано с гуманитарным и правочеловеческим треком, полностью пришло в разбалансировку из-за позиции Запада", – обратил внимание официальный представитель МИД России.



"Азербайджан уже сам за себя все сказал по этой ситуации. Я думаю, что Баку в адвокатах не нуждается. При этом все мы нуждаемся в адекватной оценке того, что происходит в ПАСЕ. Двойные стандарты, высокомерие, неоколониальный шовинизм и, кстати, нетерпимость с точки зрения представителей различных религий, и в первую очередь исламофобия. Хотя и по христианским ценностям они ударяют еще как, но исламофобия в ПАСЕ достигла невиданного размаха. Все это является той самой разрушительной деятельностью Запада, которая поставила Совет Европы на грань серьезного институционального кризиса. Я бы даже сказала, что за гранью, потому что кризис уже налицо", – заключила Мария Захарова.