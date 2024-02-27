Алиев обвинил ПАСЕ в грязной кампании против Азербайджана

Ильхам Алиев заявил, что европейские институты развязали кампанию против Баку. Он напомнил, что Азербайджан восстановил свою целостность в соответствии с принципами международного права.

Азербайджанский президент Ильхам Алиев провел переговоры с председателем Народного собрания Болгарии Росена Димитрова, сообщает пресс-служба главы государства.

В ходе встречи он напомнил, что Азербайджан полностью восстановил свой суверенитет и территориальную целостность в соответствии с принципами международного права. В то же время, отметил президент, после этих событий ряд европейских институтов развязали широкомасштабную кампанию против Баку.

Алиев заявил, что в Парламентской ассамблее Совета Европы ведется предвзятая и грязная антиазербайджанская кампания. Он подчеркнул, что парламенты ряда государств выразили позицию против подобной несправедливости.

Помимо этого, президента указал на то, что после завершения Карабахской войны Ереван не проявил интереса к мирным инициативам Баку, проводя параллельно с этим политику милитаризации в Карабахском экономическом районе Азербайджана.